الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

1.5 مليون جنيه لدعم نادى أسوان في العودة للممتاز

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التى يعانى منها المواطن الأسوانى. 

وفى إطار ذلك أكد المحافظ على دعمه ومساندته الكاملة لمسيرة نادى أسوان الرياضى من أجل صعوده إلى الدوري الممتاز والاستمرار فى المواسم القادمة، حيث سيتم تقديم 1.5 مليون جنيه كدعم مالى من المحافظة، بجانب تبرع بمبلغ مالى آخر من المحافظ شخصياً، وأيضاً تبرع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ كضربة بداية لفتح باب التبرعات ، فضلاً عن اللجوء لأفكار ورؤى جديدة خارج الصندوق منها دعوة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات والهيئات والأفراد للتبرع بحساب بنكى محدد من خلال تنظيم مؤتمر داعم لتأكيد وقوف كافة قوى المجتمع الأسوانى بجانب النادى بإعتباره من أعرق الأندية الشعبية على مستوى الصعيد. 

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتجديد تراخيص إستئناف أى أنشطة استثمارية داخل نطاق النادى مثل 3 صالات مخصصة للأفراح، فى حين سيتم متابعة طلب المحافظة بصدور قرار رئيس الوزراء بحق استغلال الأرض المخصصة لإقامة المشروع الاستثمارى بالسور القبلى للنادى، وخاصة أنه ليس من سلطة المحافظ هذا الاختصاص. 

وتناول الاجتماع أيضاً عدد من الموضوعات والقضايا الجماهيرية ومنها المشروعات الجارية بقطاعات العمل المختلفة، وفي مقدمتها مشروعات حياة كريمة. 

وأوضح أشرف عطية بأنه مخطط إنشاء وتطوير عدد من مجمعات مواقف السيرفيس والأسواق الحضارية ووحدات الإطفاء للحماية المدنية بتكلفة إجمالية 126 مليون جنيه بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وأسوان تشمل 12 مجمع مواقف للسيرفس من أجل القضاء على المواقف العشوائية، بالإضافة إلى أن هذه الخطة الطموحة تتضمن أيضاً إنشاء وتطوير 15 مجمع للأسواق الحضارية لتفريغ المدن من الإشغالات والباعة الجائلين.

وأشار محافظ أسوان إلى أن الخطة تتضمن أيضاً إنشاء وتطوير 12 وحدة إطفاء لسرعة التعامل مع الحرائق والحوادث الطارئة ، علاوة على أنه مخطط إنشاء أكبر مجمع لمواقف السيرفيس الخارجية والداخلية على مستوى المحافظة وذلك على مساحة 10 آلاف م2 بقرية الغنيمية بمدخل مدينة إدفو وبتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه. 

محافظ أسوان لقاءات اللواء أشرف عطية التبرعات مجلسي النواب والشيوخ نادي أسوان الرياضي

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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