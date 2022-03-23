الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 262 حالة تعد على أملاك الدولة في محافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة، حيث تم تنفيذ حملة اليوم أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1714 متر مربع بمركز فارسكور تابعة لولاية حماية النيل.

وأوضحت المحافظ أن إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة 262 حالة بمناطق مختلفة، وذلك بمساحة إجمالية 20152 متر مربع.

وأكدت عوض أن المحافظة تتعامل وبكل حسم مع كافة صور التعديات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الشعب وذلك تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها فورًا.

دمياط ١٧ متسابق من ٦ محافظات علي مستوي الجمهورية أحداث دمياط أراضي املاك الدولة أثاث دمياط

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الطبقة الوسطى

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