إزالة 262 حالة تعد على أملاك الدولة في محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة، حيث تم تنفيذ حملة اليوم أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1714 متر مربع بمركز فارسكور تابعة لولاية حماية النيل.

وأوضحت المحافظ أن إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة 262 حالة بمناطق مختلفة، وذلك بمساحة إجمالية 20152 متر مربع.

وأكدت عوض أن المحافظة تتعامل وبكل حسم مع كافة صور التعديات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الشعب وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها فورًا.