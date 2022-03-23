الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخرى عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، واللذان وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.

أقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة. 

 


كان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرا أسمائهما بأحرف من نور فى سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما فى صفوف القوات المسلحة ليكونا خير مثال يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى العمل من أجل رفعة الوطن.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين.

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية
الرئيس السيسى 
الرئيس السيسى 
الرئيس السيسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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