الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالصور.. د. أشرف حيدر يفتتح ملتقى التوظيف السنوى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ملتقى التوظيف السنوي
ملتقى التوظيف السنوي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

افتتح الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فعاليات الملتقى التوظيفى السنوى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ملتقى التوظيف السنوي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا


وقال الدكتور أشرف حيدر، إن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور شريف رفعت، قام بنتظيم رائع للمتلقى السنوي للتوظيف، وبتنسيق وإشراف الدكتورة انجى بدوى لبيب وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية ورئيس لجنة الخريجين بالقطاع، موضحا أنه حضر فاعليات الملتقى نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد كبير من الطلاب والخريجين.


وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الملتقى ضم هذا العام أكثر من ٩٠ جهة توظيفية فى جميع المجالات والتخصصات التى تناسب خريجى كليات الجامعة، والذى يهدف  إلي تعريف الطلاب والخريجين بسوق العمل، وتسهيل حصولهم علي الوظائف التي يتطلعون إليها.

ملتقى التوظيف السنوي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وفى السياق ذاته قال الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الملتقى تميز هذا العام بمشاركة جميع الكليات وتوفير فرص توظيفية وتدريبية لذوى الهمم وكذلك عقد ثلاث ورش عمل عن أهمية توافر فرص العمل للخريجين، وأشار د. شريف رفعت إلى أن ورش العمل تهدف إلى  تعليم الطلاب المهارات اللازمة للتقدم للوظيفة مثل كتابة السير الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات في البحث عن عمل.

وأكد د. رفعت أن الهدف من اقامة ملتقى التوظيف، هو توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية لخريجي وخريجات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واتاحة التواصل المباشر بين الطلاب والطالبات وجهات التوظيف، كما تم عرض برامج استقطاب التدريب المنتهى بالتوظيف للطلاب والطالبات المتميزين، وتعزيز توطين مختلف القطاعات بشباب من أبناء الجامعة مؤهل لسوق العمل، وتعميق وعي الخريجين من الجامعة بمفاهيم البيئة المهنية والقيم المتصلة بأخلاق العمل.

ملتقى التوظيف السنوي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ونوه الدكتور شريف رفعت، إلى أن دور الجامعة لا يقف عند تخريج الطلاب فقط، بل توفير فرص عمل في المجالات المختلفة، كما أن ملتقى العام الجاري شهد زيادة في عدد الشركات والهيئات المشاركة بنسبة 40% عن العام الماضي، وذلك دليلا على ثقة الجهات بخريج جامعة مصر وقدرته، كما أنه ولأول مرة تم توفير فرص عمل لخريجي كلية الآثار وفرص لذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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