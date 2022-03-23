الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على متنها 724 سائحا.. تونس تحتفي بوصول أول سفينة سياحية منذ عامين

سفينة سياحية
سفينة سياحية

أعلنت وزارة السياحية التونسية عن وصول أول سفينة سياحية، منذ عام 2019، إلى ميناء حلق الوادي، وعلى متنها 724 سائحا من جنسيات مختلفة.


وذكرت وزارة السياحية، في بيان اليوم الأربعاء، أن السفينة السياحية تحمل جنسيات مختلفة أغلبهم من بريطانيا، بالإضافة إلى جنسيات ألمانية وإسبانية وهولندية ودنماركية وكندية وأسترالية، موضحة أن وزير السياحية محمد المعز بلحسين ووزير النقل ربيع المجيدي كانا في استقبال الرحلة، بحضور سفيرة بريطانيا بتونس هيلان وينتارتون.


وتوقع بلحسين ارتفاع عدد الرحلات السياحية إلى تونس، مشيرا إلى أن هذه الرحلة هي الأولى، وواحدة من بين 40 رحلة تم تنظيمها خلال العام الحالي، واعتبر أنها تمثل بداية انتعاش القطاع السياحي والتجاري والثقافي وبالتالي تنشيط قطاع الصناعات التقليدية الذي شهد صعوبات كبرى جراء وباء كورونا.


يذكر أن السياح القادمين، على متن هذه الرحلة سيقومون بجولة بعدد من المناطق السياحية بتونس العاصمة والقيروان وسوسة، لاكتشاف المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي تزخر بها تونس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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