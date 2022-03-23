اختتام أعمال الدورة الرابعة للجنة «السعودية - الألبانية» المشتركة في الرياض

اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الرابعة للجنة الوزارية «السعودية - الألبانية» المشتركة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في الرياض خلال الفترة من 21 حتى 23 مارس 2022، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزيرة المالية والاقتصاد في جمهورية ألبانيا ويلينا إبراهيمي، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من القطاعات الحكومية في البلدين.



ونوّه الجانبان بما تحقق من إنجازات منذ الدورة الثالثة للجنة التي عُقدت في تيرانا بجمهورية ألبانيا في 6 سبتمبر 2019، وتوصلت الدورة الحالية إلى عدد من التوصيات في مجالات الأمن الغذائي وجودة الأغذية والزراعة ومناقشة عدد من المجالات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والعلمية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز خارطة العمل المشترك بما يحقق أهداف البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وفي ختام اجتماعات الدورة، اتفق الطرفان على متابعة أعمال الدورة المقبلة للجنة الوزارية المشتركة في تيرانا، مع ضرورة التركيز على نتائج الدورة الحالية لضمان توجيه جهودهما نحو الأهداف المشتركة، كما اتفق الجانبان على تنفيذ التوصيات عبر القنوات الدبلوماسية.



يذكر أن اللجنة المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين استنادًا إلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقع بينهما بما يخدم علاقات الصداقة والمصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا، وأهمية تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية.