العراق وكازاخستان يبحثان إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع نظيره الكازاخستاني، وتوسيع العلاقات وتوقيع مذكرات التفاهم في العديد من المجالات بما فيها إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة.



وقالت الخارجية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن الوزير العراقي التقى اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان، ‏مختار تليوبيردي، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ 48 الذي تعقد أعماله في العاصمة الباكستانية إسلام آباد".



وأكد وزير الخارجية العراقي، خلال اللقاء، على أهمية تطوير وتوسيع العلاقات وتوقيع مذكرات التفاهم في العديد من المجالات بما فيها إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة بما يسهل تبادل الزيارات بين وفود كلا البلدين، موجهًا الدعوة لنظيره الكازاخستاني إلى زيارة العراق والوفود المختصة لتوقيع على مذكرة التفاهم ومناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.



كما تطرق الوزيران إلى القضايا الدولية الراهنة وتداعياتها على السلم والأمن الدولي وكذلك اقتصاديات الدول، وأكدا على أهمية تشجيع المبادرات الدولية الرامية إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية، للحفاظ على السلم والأمن الدولي وإيقاف التوتر والتصعيد تفادياً لانعكاسات هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي وعلى عملية التنمية.



من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية كازاخستان، سعي حكومة بلاده على توسيع وتطوير علاقاتها مع جمهورية العراق وفي جميع المجالات والعمل على فتح سفارة لجمهورية كازاخستان في بغداد.