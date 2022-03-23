الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرة موسكو فى إندونيسيا: مشاركة «بوتين» بقمة مجموعة العشرين «قائمة»

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

أعلنت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، ليودميلا فوروبيوفا، أن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا بنهاية العام الجاري ما زالت قائمة وفق المخطط.

وردًا على سؤال من الصحفيين الإندونيسيين، حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيحضر قمة مجموعة العشرين، قالت المسئولة الروسية "مشاركة الرئيس الروسي في القمة مخطط لها وتبقى وفق المخطط، ومن المقرر عقد القمة في الربع الرابع من العام الجارى في جزيرة بالي بإندونيسيا، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وتابعت فوروبيوفا: «سيعتمد حضور بوتين بالطبع على عدد من الظروف، في المقام الأول على الوضع بشأن فيروس كورونا، وهذا الوضع يتحسن الآن».

ولفتت إلى أنه كانت هناك مؤخرًا دعوات لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين بالارتباط بإجراء روسيا عملية خاصة في أوكرانيا، قائلة "منتدى مجموعة العشرين ليس منصة لمناقشة أو حل مثل هذه الأزمات، إنه منتدى مهمته تحسين الوضع الاقتصادي وحل المشكلات الاقتصادية العالمية".

واستدركت السفيرة الروسية تصريحاتها قائلة: «بالطبع، فإن استبعاد روسيا من عضوية مثل هذا المنتدى لن يساعد في حل المشاكل الاقتصادية بأي شكل من الأشكال، بل على العكس تماما. نأمل حقا ألا تستسلم الحكومة الإندونيسية لضغوط أي طرف بشأن هذه القضية».

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت روسيا، أن الحكومة البولندية طردت 45 دبلوماسيًا روسيًا، واعتبرتهم شخصيات غير مرغوب فيها، وطالبتهم بمغادرة أراضيها.


وقال السفير الروسي لدى وارسو سيرجي أندرييف - وفقًا لوسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء - إن الخارجية البولندية استدعته وسلمته مذكرة تنص على ترحيل هؤلاء الدبلوماسيين بدعوى ممارستهم أنشطة تجسسية، موضحا أنه يتعين على هؤلاء مغادرة البلاد خلال فترات مختلفة أقصاها 5 أيام.


وأضاف أنه تسلم مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا، مؤكدا أنه لا توجد أسباب لإتهام الدبلوماسيين بأنشطة تجسس، مشددًا على أن الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة.

إندونيسيا السفيرة الروسية الرئيس الروسي قمة مجموعة العشرين جزيرة بالى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يكرم الفنانة فريدة فهمي بحفل «الأم المثالية»

فنانون يعلن وفاة أحمد حلاوة.. وأشرف زكي ينفي

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

القوات المسلحة توفر السلع الغذائية بتخفيضات تصل 60% مع حلول شهر رمضان

«إشادة وثناء على ما تقدمه للوطن».. نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المرأة

مرسي: سيذكر التاريخ أن الرئيس السيسي من هدم الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

ما بين سد النهضة وحرب أوكرانيا

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب

الخارجية الفلسطينية تُحذر من تصاعد العنف وتفجر الأوضاع فى رمضان

مُفتي فلسطين يُحذر من استمرار السماح للمُتطرفين باقتحام المسجد الأقصى