نشرة أخبار الحوادث.. ضحية الابتزاز من خطيبها: «عايزنى أعمل علاقات جنسية مع ناس»

شهدت الساعات الماضية، حوادث ومحاكمات، التي حازت على اهتمام الكثير من القراء.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية

ضحية الابتزاز من خطيبها: «عايزنى أعمل علاقات جنسية مع ناس»

ضحية الابتزاز من خطيبها السابق: “هددني بصور خاصة وعايزني أعمل علاقات جنسية مع ناس مقابل فلوس”.

https://www.dostor.org/3751974

الإعدام شنقا لسائق تعدى جنسيًا على طفلة زوجته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لسائق، خطف نجلة زوجته الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات والتعدى عليها جنسيًا.

https://www.dostor.org/3752095

الحبس سنة لشيف هتك عرض طفلة بأحد النوادى بحلوان

قضت الدائرة 17 جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم هتك عرض طفلة تعمل في أحد النوادي في القضية رقم 13177 لسنة 2021 جنايات دار السلام، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

https://www.dostor.org/3751904

التحقيق مع طالب ثانوي شرع في قتل زميله بالشرقية

بدأت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع طالب ثانوي تسبب في إصابة زميله بنزيف في المخ، عقب التعدي عليه بالضرب داخل مدرسة.

https://www.dostor.org/3751900

تمادت في البكاء».. اعترافات المتهم بقتل طفلة زوجته بالزاوية الحمراء

تواصل نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام عاطل بقتل طفلة زوجته تعذيبًا في منطقة الزاوية الحمراء

https://www.dostor.org/3751986

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد اليوتيوبر «حمدي ووفاء»

أمر النائب العام بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفني للنائب العام ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع «يوتيوب» للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ «حمدي» و«وفاء»، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظورًا تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

https://www.dostor.org/3752100