الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا: 800 جنيه مكافأة إجادة للعاملين و400 للعمالة غير المنتظمة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، على صرف مكافأة إجادة قدرها 800 جنيه لجميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي، وكذلك قادة وأفراد الأمن الإدارى المتواجدين على رأس العمل. 

كما وافق المجلس على صرف 10 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومى بحد أقصى 400 جنيه.

وأكد الدكتور محمود زكى، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم كافة العاملين بها، وتقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في خدمة الجامعة، وتواجدهم في أقسام التعليم والمستشفيات بعد مواعيد العمل الرسمية والإضافية لفترات طويلة وبذل المزيد من الجهد، وإنجاز جميع الأعمال المطلوبة على النحو المنشود.

جامعة طنطا كافيار جنيه مكافاة إجادة للعاملين و400 للعمالة غير

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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