إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب

تعتزم الحكومة الإسرائيلية التصديق على إنشاء عشر مستوطنات جديدة في منطقة النقب.

ومن المقرر أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية تلك المصداقة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، في وقت سابق، على إنشاء مستوطنة «كسيف» لليهود المتدينيين «الحريدييم»، في النقب، ستضم أكثر من ألفي وحدة استيطانية، على ان تستوعب 125 ألف مستوطن.

من جانبها، قالت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلي: "هذه خطوة مهمة تعكس أكثر السياسة الاجتماعية المتنوعة لتشجيع الاستيطان الجديد".