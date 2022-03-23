الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب

مستوطنات
مستوطنات

تعتزم الحكومة الإسرائيلية التصديق على إنشاء عشر مستوطنات جديدة في منطقة النقب.

ومن المقرر أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية تلك المصداقة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، في وقت سابق، على إنشاء مستوطنة «كسيف» لليهود المتدينيين «الحريدييم»، في النقب، ستضم أكثر من ألفي وحدة استيطانية، على ان تستوعب 125 ألف مستوطن.

من جانبها، قالت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلي: "هذه خطوة مهمة تعكس أكثر السياسة الاجتماعية المتنوعة لتشجيع الاستيطان الجديد".

مستوطنات الحكومة الاسرائيلية النقب عشر مستوطنات كسيف الحريدييم

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الطبقة الوسطى

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