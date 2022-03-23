فتح باب الاشتراك بمسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات 2022

أعلن القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات للسياحة والبيئة 2022، عن فتح باب التقديم للمسابقة على أن يتم التقديم عن طريق الصفحة الخاصة بالمسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلى الفتيات الراغبات في التقديم للمسابقة إرسال رسالة عبر الصفحة.

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة 2022

تحمل قدر من الجمال ‎السن من 15 -20 ‎الطول لايقل عن 155 ‎الوزن متناسب مع الطول ‎يفضل إجادة الانجليزية ‎تود العمل فى مشاريع لخدمة البيئة والمجتمع

يمكن التقديم أيضًا للحاصلات على جنسيات أخرى مع المصرية وتمثيل الجنسية الأخرى فى المسابقة الدولية.

تفاصيل مسابقة ملكة جمال السياحة فى مصر

ومن جانبها قالت الدكتورة أمال رزق، رئيس مسابقة ملكة الجمال، إن الفائزة ستمثل مصر في المسابقة المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بمشاركة 40 دولة وسوف يتم إتاحة الفرص للمشاركة فى مسابقات عالمية ودولية للمراهقات.

ووصل عدد الدول المشاركة في المسابقة العام الماضي إلى 32 دولة، مضيفة أنه سيتم تنظيم الفعاليات بين القاهرة والأقصر، والتي تتضمن الحفلات المتخصصة، وزيارة المناطق الأثرية.

وعن برنامج زيارات المتسابقات يتضمن مؤتمر صحفي وحضورهنّ لحفل الافتتاح الخاص بالمسابقة وذلك يوم 10 ديسمبر المقبل يعقبه زيارة غلى الأهرامات بالجيزة، ويتضمن فعاليات المسابقة ايضًا السفر لمحافظة الأقصر وزيارة لمعبد الكرنك ومعبد الأقصر، وكذلك تضمن البرنامج أيضًا التحرك لزيادة معبد الأقصر، ومسابقتي المواهب واللياقة البدنية وكذلك مسابقة الفساتين المُعاد تدويرها وفيه تقدم كل متسابقة فستان من مواد معاد تدويرها مثل البلاستيك أو شرائط الكاسيت وغيرها .

وتم اختيار الأقصر لتكون المدينة الرئيسية المستضيفة للحدث هذا العام، يستهدف تسويق السياحة الثقافية في مصر عالميا خاصة بالدول المشاركة، والتي تحظى باهتمام كبير في خطة الدولة للترويج السياحي لمصر، كما أنها تسلط الضوء على المقومات الأثرية الفريدة لمصر .