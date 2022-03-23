الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنشآت الفندقية» تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ترقبا لعودة السياحة الإنجليزية

علاء عاقل
علاء عاقل

عممت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، منشورا على كافة الفنادق أكدت فيه على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاصد السياحية ضمن إجراءات دعم عودة السياحة البريطانية إلى مصر.

وأوضحت الغرفة، أنها تلقت خطابا من محمد عامر - رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أكد خلالة أن اللواء محسن عبد النبي- مدير مكتب رئيس الجمهورية، خاطب الوزارة بشأن توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص الإعداد الجيد لاستقبال ودعم عودة حركة السياحة البريطانية إلى مصر، منها الاستمرار في الإجراءات الاحترازية فى المقاصد السياحية.

وأكد عامر على ضرورة تعزيز الإجراءات الاحترازية لمجابهة تزايد الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على جميع المنشآت الفندقية بكافة المقاصد السياحية بضرورة الاستمرار في حملات النظافة والتعقيم والرش وضرورة اتباع  الإجراءات الوقائية بدقة والإفادة بالمستجدات فيما يخص القيام بحملات رش المطهرات في المطارات والمقاصد السياحية والمنشآت الخدمية.

وأشار خطاب مدير مكتب رئيس الجمهورية لوزارة السياحة والآثار إلى ضرورة اتباع المنشآت الفندقية لتلك الإجراءات الاحترازية، وفي حالة مخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع ضد الفنادق المخالفة.

غرفة المنشأت الفندقية الفنادق السياحة البريطانية الأنشطة السياحية الاجراءات الاحترازية

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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