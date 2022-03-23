الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: توفير جميع السلع الأساسية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

عشماوي
عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مصر من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو 3.6% خلال العام الماضي، كما أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.

وأضاف عشماوي، أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية قامت بتامين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك إقامة معارض "أهلا رمضان" في كافة محافظات الجمهورية، وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم  متوفرة بكميات كبيرة وتم زيادة معدلات الضخ بنسبة تصل لـ50% استعدادا لشهر رمضان الكريم، لتلبية كل احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، منذ قليل، نيابة عن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة "ERS 2022" - أول وأكبر تجمع لتجار البيع بالتجزئة في مصر-،مع إقامة أول حفل تكريم لـ "خبراء تجارة التجزئة" - (RED CARPET RETAILERS’ AWARDS) - بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة وخطط الدولة في إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وتفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، تماشيًا مع أولويات ومطالب فخامة رئيس الجمهورية.

التجارة الداخلية القطاع الخاص تجارة التجزئة إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية القطاع الاستراتيجي تجارة الجملة الناتج المحلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يكرم الفنانة فريدة فهمي بحفل «الأم المثالية»

مرسي: سيذكر التاريخ أن الرئيس السيسي من هدم الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

قبل انطلاقها.. قائمة الممنوعات وأسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال

التصالح في اتهام سفير سابق بالاستيلاء على 130 ألف دولار.. 18 أبريل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

ما بين سد النهضة وحرب أوكرانيا

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحذر من تصاعد العنف وتفجر الأوضاع في رمضان

مُفتي فلسطين يُحذر من استمرار السماح للمُتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

كيف تتحرك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد عملية بئر السبع؟