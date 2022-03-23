«التموين»: توفير جميع السلع الأساسية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مصر من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو 3.6% خلال العام الماضي، كما أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.

وأضاف عشماوي، أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية قامت بتامين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك إقامة معارض "أهلا رمضان" في كافة محافظات الجمهورية، وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم متوفرة بكميات كبيرة وتم زيادة معدلات الضخ بنسبة تصل لـ50% استعدادا لشهر رمضان الكريم، لتلبية كل احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، منذ قليل، نيابة عن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة "ERS 2022" - أول وأكبر تجمع لتجار البيع بالتجزئة في مصر-،مع إقامة أول حفل تكريم لـ "خبراء تجارة التجزئة" - (RED CARPET RETAILERS’ AWARDS) - بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة وخطط الدولة في إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وتفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، تماشيًا مع أولويات ومطالب فخامة رئيس الجمهورية.