الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تطرد 45 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى وارسو سيرجي أندرييف

أكدت روسيا، أن الحكومة البولندية طردت 45 دبلوماسيًا روسيًا، واعتبرتهم شخصيات غير مرغوب فيها، وطالبتهم بمغادرة أراضيها.
وقال السفير الروسي لدى وارسو سيرجي أندرييف - وفقًا لوسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء - إن الخارجية البولندية استدعته وسلمته مذكرة تنص على ترحيل هؤلاء الدبلوماسيين بدعوى ممارستهم أنشطة تجسسية، موضحا أنه يتعين على هؤلاء مغادرة البلاد خلال فترات مختلفة أقصاها 5 أيام.
وأضاف أنه تسلم مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا، مؤكدا أنه لا توجد أسباب لإتهام الدبلوماسيين بأنشطة تجسس، مشددًا على أن الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة.
وأشار إلى أن قائمة الديبلوماسيين الروس المطرودين لا تضم اسمه، لافتًا إلى أن العلاقات بين الدولتين لا تزال مستمرة شكليا، وواصفا الإجراء البولندي بأنه لا أساس له.
وكان المتحدث باسم الوزير المنسق لأجهزة المخابرات البولندية ستانيسلاف زارين، قد أعلن أن وكالة الأمن الداخلي البولندية اتهمت 45 دبلوماسيًا روسيًا بالتجسس وطالبت بطردهم خارج البلاد.
وأضاف زارين - وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم - أن وكالة الأمن الداخلي قامت بتجميع قائمة تضم 45 شخصًا روسيًا تم التعرف عليهم يعملون في بولندا تحت ما يسمى بغطاء دبلوماسي.
وتابع: "أن هؤلاء هم الأفراد، الذين يعملون بموجب وضع دبلوماسي، لكنهم يقومون بالفعل بأنشطة استخباراتية ضد بولندا"، منوهًا بأن رئيس جهاز الأمن العام البولندي اقترح طرد هؤلاء الدبلوماسيين الروس بشكل عاجل من الأراضي البولندية.

روسيا الحكومة البولندية تجسس

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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