الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الصين يزور نيبال 25 مارس

وانج يي
وانج يي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية النيبالية، أن وزير الخارجية الصيني "وانج يي" سيقوم بزيارة لنيبال تستغرق ثلاثة أيام، وذلك خلال الفترة ما بين 25 - 27 مارس الحالي.

وذكرت الوزارة - في بيانٍ نشر اليوم - فيما يتعلق بهذا الِشأن أن الوزير الصيني سيقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من وزير الشئون الخارجية النيبالي د.ناريان خادكا، وأنه من المتوقع أن يجري الوزيران محادثات ثنائية تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجاء في البيان: "أنه من المتوقع أيضًا أن يجري وزير الخارجية الصيني محادثات مع العديد من القادة النيباليين الرئيسيين ومن بينهم الرئيس بيديا ديفي بنداري ورئيس الوزراء شير بهادور ديوبا ورؤساء وزراء سابقين ومسؤولين آخرين".

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب المؤتمر النيبالي الحاكم: "إننا سنستمع باهتمام إلى ما سيقوله وزير الخارجية الصيني، وسنواصل العمل من أجل تعزيز علاقاتنا مع القوى الكبرى وجيراننا على أساس من المساواة والمصلحة الوطنية".

كاتمندو نيبال الخارجية النيبالية الخارجية الصينية

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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