الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية مهتمة بالتعليم باعتباره قاطرة التنمية وتقدم الدول

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية في مختلف المحافظات وخاصة محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة كبيرة، باعتبار التعليم قاطرة التنمية وتقدم الدول.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الأربعاء، خلف الزناتي نقيب المعلمين في مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلال زيارته لمدينة العريش، بحضور محمد البحيرى نقيب المعلمين بشمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية للمعلمين بشمال سيناء).

وأوضح شوشة، في بيان اليوم، أن المحافظة تتميز في الأنشطة التعليمية والمسابقات، حيث حصدت عدة مراكز متقدمة على مستوى المحافظات، مشيرا إلى تصعيد إحدى طالبات شمال سيناء في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى للمرحلة الثانوية على مستوى الوطن العربي، وحصول طالبة أخرى على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير.

من جانبه، وجه نقيب المعلمين الشكر للمحافظ على رعايته للعملية التعليمية بالمحافظة، واهتمامه بقطاع التعليم بشمال سيناء، موضحا أن النقابة تقوم برعاية المعلمين خاصة في ظل جائحة كورونا إلى جانب صرف إعانات مالية للمعلمين الذين يصابون بعدد من الأمراض المستعصية.

العريش شمال سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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