الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«صناعة الجلود»: الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج مبالغ فيها ويجب التكاتف

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية

ناشدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، تجار المستلزمات الإنتاج الخاصة بالأحذية والمنتجات الجلدية بضبط الأسعار والتوقف عن الارتفاعات المبالغ فيها خلال الشهور الأخيرة، والتي لها آثار سلبية على القطاع وأدت إلى تراجع الإنتاج، مشيرة إلى ضرورة تكاتف الجميع للوصول بالقطاع إلى بر الأمان وتخطى الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع القطاعات الصناعية .

ومن جانبه، قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن أسعار مستلزمات الإنتاج الخاصة بقطاع الجلود شهدت زيادة كبيرة ومبالغ فيها خلال الفترة الأخيرة بنسة تتراوح ما بين 15 إلى 30%، لافتًا إلى أن الزيادة في الأسعار تتم بشكل يومي، ما يؤثر على العملية الإنتاجية للمصانع.

وطالب "السمالوطي" التجار بضبط الأسعار والوقوف جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي في هذه الفترة الصعبة، وزيادة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار لحماية الصناعة المحلية من التوقف.

ولفت إلى أن الغرفة تلقت عدة شكاوي من أصحاب المصانع والورش العاملة بالقطاع تؤكد احجام عدد من التجار عن بيع مستلزمات الإنتاج رغم توافرها في مخازنهم مما يؤدي إلى تقليل المعروض و زيادة الأسعار، مضيفًا أنه في حالة استمرار الزيادة المبالغ فيها في أسعار مستلزمات الإنتاج ستطرق الغرفة جميع الأبواب والتواصل مع كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الزيادات التي تؤثر بالسلب على قطاع الجلود.

وقال يحيي أبو حلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إن هذه الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج بدأت منذ 4 أشهر ومستمرة حتى وقتنا هذا مؤكداً أنه تسببت في تعطيل العملية الإنتاجية في مصانع الاحذية والمنتجات الجلدية حيث تراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 50% ، فضلا عن إغلاق عدد كبير من الورش الصغيرة لعدم قدرتها على مواكبة الإرتفاع المبالغ فيه في الأسعار .

وأضاف "أبو حلقة" أن زيادة أسعار الخامات سيؤدي إلى زيادة في أسعار المنتج النهائي بنسبة تصل إلى 50% مؤكداً ضرورة تكاتف الصناع والتجار لتجاوز هذه الأزمة .

ومن ناحية أخرى ناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ترشيح عدد من الأعضاء للجان النوعية في اتحاد الصناعات المصرية، وتم الموافقة على ترشيح جمال السمالوطي لعضوية لجنة الضرائب والجمارك، محمود عودة للجنة التعاون الافريقي، محمد يحيي زلط للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كريم عبدالمقصود للجنة التأمينات الإجتماعية، نادر الكبير للجنة التموين والتجارة الداخلية، رأفت الخياط للجنة تعميق الصناعة والإنتاج المحلي، مصطفى علام للجنة المعارض،  علاء النمر للجنة المواصفات والجودة، ونادية خليل للجنة سيدات الأعمال.

وعرض مصطفى علام رئيس لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع، حصاد معرض القاهرة الدولي للجلود الذي نظمته الغرفة مؤخراً بمشاركة 75 شركة عارضة من كبريات الشركات العاملة في صناعة الجلود ومستلزمات الإنتاج وماكينات الإنتاج ومقدمي الخدمات.

وأشار إلى أن المعرض حقق نجاحاً كبيراً ويعد فرصة للمنتجات الجلدية المصرية في التواجد الكبير بالأسواق العالمية ويوضح حجم التطور الذي تشهده هذه الصناعة مؤكداً نجاح عدد كبير من الشركات المشاركة في المعرض من إبرام تعاقدات تصديرية.

وتناول الإجتماع خطة غرفة صناعة الجلود لتوفير برنامج رعاية صحية مناسب لأصحاب المصانع والورش والعاملين بها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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