السيسي: المرأة المصرية صانعة مجد الوطن وأساس بنائه ونهضته

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرأة المصرية العظيمة صانعة مجد الوطن والأساس المتين لبنائه ونهضته، وهي منبع الأمل في المحن والشدائد وعزة الوطن ومصدر قوته.

وقدم الرئيس السيسي، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، التحية والتقدير إلى المرأة المصرية العظيمة قائلا " كل عام وأنتن عزة الوطن، ومصدر قوته".

ودعا الرئيس إلى أن يكون الاحتفال بالمرأة المصرية العظيمة، اليوم وكل يوم، وأن يكون فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان لها تقديرا وإجلالا لدورها العظيم، وتضحياتها الغالية.

وأعرب الرئيس السيسي عن سروره وفخره لأن يشهد اليوم الاحتفال السنوي بالمرأة المصرية العظيمة، وقال "سعادتى كبيرة، وأنا أتواجد بين هذه النخبة من عظيمات مصر في شتى المجالات"، مؤكدا اعتزازه الشخصي بهذا الاحتفال الذي أصبح تقليدا عزيزا، يعتبره وسام شرف من الدولة لكل سيدة مصرية لتعبر خلاله عن جزء يسير من احترامها لدورها الجليل كشريكة في الكفاح والنجاح والبناء والعمل.