الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: انحيازى للمرأة نابع عن اعتقاد شخصى بأنه «حقها الأساسى»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع الأمهات المشاركات في حفل تكريم الأمهات وغير المشاركات والأموات منهن أيضا، قائلا: "إن المكرمات كثيرات جدًا، وبودنا نكرم كل السيدات لأن كل سيدة تقوم داخل أسرتها بجهد كبير لا ينكره إلا جاحد أو ظالم، نحن لم ننحاز بعد ولكننا نصنع التوازن".

وأضاف الرئيس السيسي، أن انحيازه للمرأة المصرية نابع عن اعتقاد شخصي أنه حق أساسي لها يجب أن نتخذه منهج حياة، مشيرا إلى أن الأوقات الصعبة مرت على الوطن بمساندة ودعم المرأة المصرية.

واستكمل: "من دواعي سروري تواجدي وسط هذه النخبة من عظيمات مصر، وأعتبره وسام شرف من الدولة المصرية لدورها الجليل كشريكة في النجاح والكفاح والعمل، واليوم وكل يوم يجب أن يكون فرصة للتكريم، وأؤكد اعتزازي الشخصي بهذا الاحتفال الذي أصبح تقليدًا عظيمًا، والمرأة كانت ومازالت رمزًا للتضحية وللتفاني وهي سر الحياة".

واستطرد الرئيس: "أن المرأة سوف تظل رمز العطاء والتفاني والمتجردة من أي مصلحة، هي سر الحياة، وأقولها صراحة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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