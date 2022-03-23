فيلم «اغتيال» حقق إيرادات مليوني جنيه.. اعترافات نادية الجندي عن النجومية

فيلم “اغتيال” حقق نجاحًا باهرًا، وإيراداته وصلت لأكثر من مليوني جنيه، وكان متوقعًا له مزيد من النجاح ولكن نظرًا لأن عرض الفيلم تزامن مع دورة ”أتلانتا" فلم يحقق الإيرادات المتوقعة".

تحدثت الفنانة نادية الجندي في حوارها لمجلة "آخر ساعة" 1996، عن طبيعة أدوارها والجماهيرية التي تحققها أفلامها.

وقالت الفنانة نادية الجندي، إن الجمهور المصري، دائمًا ما ينجذب لأفلام المغامرات والحركة والإبهار السينمائي، كما يفضل الفيلم الذي يضم قصة قوية ذات أبعاد سياسية واجتماعية، وما يتصل بهمومه ومشاكله.

وعن الفنانين الذي تحب أن يشاركوها بطولة أعمالها، قالت، إنها دائما تنحاز لإحساسها "ممكن نقول إنها بوصلة توجهني لاختيار الأفضل، سواء في الموضوعات أو الأبطال والمخرجين، وقد سبق وأن اخترت أحمد زكي، ولم يكن معروفا وقتها ليلعب أمامي بطولة فيلم الباطنية".

وأشارت، إلى أنها اختارت أيضًا الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "وكالة البلح" كان مأخوذًا عن قصة لأديب نوبل نجيب محفوظ باسم "أهل الهوى".

وفي فيلم "الخادمة" اختارت الفنان ممدوح عبد العليم، قالت "ولم يكن معروفًا وقتها".

شاهدت الفنانة نادية الجندي الفنان محمود حميدة لأول مرة في دور صغير في فيلم "المساطيل" وبعدها شاهدته في فيلم "الإمبراطور".

أكدت نادية الجندي لـ "آخر ساعة" أنه سوف يصبح نجمًا سينمائيًا.

تمسكت الفنانة نادية الجندي بفيلم "الضائعة" وجاهدت من أجل تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، رغم إصرار زوجها المنتج محمد مختار على أن الفيلم سوف يفشل لأن الجمهور لا يقتنع أن تكون نادية الجندي امرأة ضعيفة في أي فيلم.

وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وإيرادات كبيرة، قالت "كان لدي ثقة كبيرة بأن الفيلم سينجح".

ولفتت، إلى أنها ستجاهد دومًا للحفاظ على نجوميتها وعلى مكانتها، قالت "لأن هناك نجومًا اختفت وهجهم وهم في عز الشباب وهناك نجوم ازدادوا تألقًا مع تقدمهم في السن مثل كمال الشناوي، المسألة لا علاقة لها بالسن، وأنا أترك القدر يحكم، وأسير وراء مشاعري وإحساسي".