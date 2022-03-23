«الرعاية الصحية»: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لفرق تمريض الغسيل الكلوي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لفرق التمريض الخاصة بأقسام الغسيل الكلوي، بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية علي تطوير وتدريب مختلف الكوادر البشرية من العاملين بين صفوفها.

وقالت إن التدريب على عدة محاور أهمها؛ دور التمريض في اتخاذ القرارات العلاجية لمرضى الغسيل الكُلوي، الرعاية الطبية التمريضية السليمة لمرضى الغسيل الكُلوي، وأهمية مراعاة الحالة النفسية لمرضى الغسيل الكُلوي، وطريقة الوصول إلى الأوعية الدموية بشكل سليم، وآليات التعامل مع ماكينات الغسيل الكلوي بشكل سليم.

وأشار الهيئة إلى أنه قام بالتدريب وإلقاء المحاضرات كل من الدكتور محمد علي عبد الستار مدرس التمريض النفسي والصحة النفسية وعضو الجمعية الدولية للتوحد بكلية التمريض جامعة المنصورة، والدكتور أحمد صلاح علي محمد مدرس تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة المنصورة.

وأوضحت أنه تم إطلاق فعاليات التدريب تحت إشراف؛ الدكتور هبة عويضة مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمود عادل عضو إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور شيماء كمال مسؤول قسم التدريب والتعليم الطبي المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية.

وفى سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء 27 جراحة أطفال متنوعة في يوم واحد، ضمن مبادرة (علشان صحتك.. مفيش انتظار)، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه كان تم إطلاق مبادرة (علشان صحتك.. مفيش انتظار)، بناء على توجيهات هيئة الرعاية الصحية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتخفيف معاناة المرضى والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا بالإسماعيلية، تزامنًا مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.