الرئيس السيسي: كل امرأة تقوم بجهد كبير لا ينكره إلا جاحد أو ظالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل امرأة في بيتها ومع زوجها وأولادها تقوم بجهد كبير لا يمكن أن ينكره إلا جاحد أو ظالم، ونحن لا ننحاز للمرأة عندما نحتفل بها بل نتعامل مع الأمور بتوازن.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة مرتجلة اليوم الأربعاء خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، إننا نشهد يوما جميلا حيث نحتفل بالمرأة المصرية، معربا عن شكره وتقديره لكل السيدات الفضليات اللاتي التقى بهن خلال حفل التكريم اليوم، وأيضا لكل السيدات الفضليات الأخريات الموجودات في كل بيت في مصر .

كما دعا الرئيس السيسي، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الأمهات والسيدات اللاتي انتقلن إلى الرفيق الأعلى، برحمته بقدر ما قدموه خلال حياتهن.