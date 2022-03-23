برلماني يوجه سؤالا للحكومة بشأن فوضى الكافيهات بشواطئ الإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن جهود محافظة الإسكندرية لمواجهة فوضى الكافيهات والكافتيريات بشواطئ محافظة الإسكندرية التى تتسبب فى حرمان المواطنين من حقوقهم القانونية فى رؤية البحر والاستمتاع به.

وأكد عصام في سؤاله، أن محافظة الإسكندرية رفعت شعار «رؤية البحر حق المواطن» وقررت مواجهة فوضى الكافيهات والكافتيريات التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة بإزالة كافة الكافيهات والكافتيريات بعد انتهاء العقود الخاصة بهم والمحررة بينهم وبين المحافظة، بمناطق متفرقة على طول الكورنيش ومنهم كافتيريا «تافيرنا» بمنطقة سبورتنج وكافيه «فور باي فور»، بمنطقة سان ستيفانو، في نطاق حي شرق الإسكندرية إلا أنه فى ضوء هذه الجهود المقدرة نفاجأ بمباني جديدة لكافيهات وكافتيريات على ذات الشواطئ التي يتم إزالة المنتهية عقودهم وفق قرارات المحافظة ومنها كافيه وكافتريا «ويف».



ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الإزالة لبعض الكافتيريات وإقامة أخرى رغم أن السبب الرئيسى للإزالة هو حق المواطن السكندرى فى رؤية البحر، يؤكد الحاجة للسؤال عما تم من جهود وما يتم والإجراءات التى يتم الاعتماد عليها وفق صحيح القانون حتى يكون المواطن السكندري على بينة بحقه فى رؤية البحر وأيضا مدرك لحقائق الإزالات والبناء على شواطئ الإسكندرية.



وطالب النائب محمود عصام فى سؤاله الحكومة ببيان واضح بشأن جهود محافظة الإسكندرية لمواجهة فوضى الكافيهات والكافتيريات بشواطئ محافظة الإسكندرية التى تتسبب فى حرمان المواطنين من حقوقهم فى رؤية البحر والاستمتاع به على أن يكون الرد كتابيا فى أقرب وقت مع مناقشته بأقرب جلسة عامة بحضور الوزير المختص والمسؤولين خاصة أن هذا الملف يثير إشكاليات كثيرة بالمحافظة.