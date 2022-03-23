كرمها الرئيس السيسي اليوم.. «فريدة فهمي» في سطور

كُرمت اليوم الأربعاء الفنانة فريدة فهمي، مؤسس مشارك لأول وأشهر فرقة استعراضية في مصر والشرق الأوسط فرقة «رضا» للفنون الشعبية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.

أبرز المعلومات عن الفنانة فريدة فهمي :

هي مؤسس مشارك لأول وأشهر فرقة استعراضية في مصر والشرق الأوسط فرقة «رضا» للفنون الشعبية، والتي نجحت في تحقيق مراكز أولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها.

ملقبة بملكة الرقص الشرقي، وفراشة فرقة رضا الاستعراضية، وواحدة من مؤسسيها، ولدت ميلدا حسن فهمى في 29 يوليو عام 1940م بالقاهرة.

والدها أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة القاهرة، ثم اختيرعميداً لمعهد السينما عام 1964، ووالدتها أجنبية أسلمت وأطلقت على نفسها اسم (خديجة).

أحبت الفن منذ صغرها وخاصة الرقص، وشجعها والدها ونمى موهبتها واشترى لها بدلة رقص قبل أن تكمل سن العاشرة، ولكنه اشترط عليها أن تكمل دراستها، وكانت أول رقصة لها فى مدرج كلية هندسة، حيث كان يعمل والدها في عمر الثامنة.

التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، أحبت المخرج علي رضا رغم فارق العمر بينهما وتزوجته عام 1958.

كما تزوجت شقيقتها نديدة من شقيقه محمود، وأسسوا معا فرقة فلكلورية كمؤسسة عائلية تحت اسم فرقة رضا الاستعراضية بمساندة والدها.

وتألقت كراقصة واستطاعت أن تضع بصمتها فى عالم الفن بطريقتها الخاصة، والتى لم تنافسها فيها أي نجمة أخرى.

وشاركت فى 10 أفلام منها (الأخ الكبير- غرام فى الكرنك- إجازة نصف العام).

وقدمت العديد من العروض فى مصر وخارجها فقدمت فى أكثر من 30 دولة للتعريف بالفن الاستعراضي المصرى.

وقدمت أكثرمن 300 استعراض عالمي أمام العديد من القادة والرؤساء وضيوف الرئيسين عبدالناصر والسادات، وعلى أهم مسارح العالم مثل مسرح الأمم المتحدة بنيويورك، وقاعة ألبرت هول بلندن، ومسرح الأوليمبيا وغيرها.

واعتزلت التمثيل والرقص وهى فى سن 43 عاما للمحافظة على التاريخ، وبعد اعتزالها ووفاة والدها أصيبت والدتها باكتئاب سافروا إلى أمريكا، وحصلت هناك على دكتوراة فى الرقص الشرقي من جامعة كاليفورنيا، وأنشأت فيها قسم للرقص ودرست فيه.

الجوائز الحاصلة عليها:

منحها الملك حسين وسام الكوكب الأردني 1965.

حصلت على جائزة الدولة فى العلوم والفنون عام 1967.

وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقية عام 1973.

فيما كرمت من:

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

مهرجان أفلام فاتن حمامة.

وزارة الثقافة بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.