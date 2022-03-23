استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 817 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و644 ألفا و112 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و681 حالة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و188 حالة والوفيات إلى 853 حالة.

وفي ماليزيا، سجلت وزارة الصحة 20 ألفا 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و32 ألفا و435 حالة.

وذكرت الوزارة، وفقا لصحيفة (ماليزيا ناو) الماليزية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جراء الفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 34 ألفا و535 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات بلغ عدد المتعافين من الفيروس 3 ملايين و745 ألفا و229 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و382 حالة والوفيات إلى 8603.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135 ألفا و222 حالة والوفيات إلى 3052.

وفي مولودفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 511 ألفا و231 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و401 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و205 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و88 ألفا و150 حالة والوفيات إلى 6569 حالة.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1943 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، و20 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و128 ألفا و89 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و350.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و836 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2982 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و304 ألاف و949 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 272 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و300 ألفا و550 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 467 ألفا و726 حالة، والوفيات إلى 2177.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 554 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في المكسيك إلى 5 ملايين و636 ألفا و54 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 322 ألفا و119 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 137 ألفا 231 حالة وبلغ إجمالي الوفيات 4638 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 ألاف و439 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و124 حالة وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و905 ألاف و463 حالة، وتبلغ الوفيات 114 ألفا و480 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 55 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 177 ألفا و255 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و656 حالة.



وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة لأول مرة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و522 ألفا و862 إصابة، وتستقر حصيلة الوفيات عند 30 ألفا و333 حالة وفاة.



وسجلت الهند 1778 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 43 مليونا و12 ألفا و749 حالة. وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 516 ألفا و605 أشخاص بعد وفاة 62 حالة جديدة.



وفي بلجيكا، سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و669 حالة إصابة جديدة، و30 حالة وفاة.



وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و741 ألفا و614 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 30 ألفا و605 حالات.



وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و498 حالة إصابة جديدة بالمرض، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و761 ألفا و164 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 39 ألفا و441 حالة.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 10 آلاف و387 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 24 حالة وفاة.



وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و656 ألفا و833 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و185 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.



وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 9 آلاف و312 حالة إصابة جديدة، و67 حالة وفاة.



وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في فنلندا إلى 821 ألفا و536 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و948 حالة.



وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و465 حالة إصابة جديدة، و13 حالة وفاة.



وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون وألفين و365 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 8 آلاف و769 حالة.



وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و376 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 159 حالة وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في إندونيسيا إلى 5 ملايين و981 ألفا و22 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 154 ألفا و221 حالة.



وفي المجر، سجلت وزارة الصحة ألفين و845 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و42 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.



ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المجر حتى الآن إلى مليون و834 ألفا و268 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 45 ألفا و185 حالة.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته ألفين و625 حالة إصابة بكوفيد-19، ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 159 ألفا و47 حالة، وتبلغ الوفيات 651 حالة، بحسب صحيفة /ذا لواتيان تايمز/ المحلية.



وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية ألف و830 حالة إصابة جديدة، و19 حالة وفاة.



وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 546 ألفا و885 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و418 حالة.



وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1123 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و144 ألفا و532 شخصا، كما سجلت 67 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 139 ألفا و802 شخصا.