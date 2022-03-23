مصرع عامل وإصابة زوجته فى حادث سير بطريق قويسنا الزراعي

لقى مزارع مصرعه وأُصيبت زوجته ونفق حصانا كان يجر عربة “كارو”، فى تصادم مع سيارة نقل ثقيل على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالمنوفية، صباح اليوم، بدائرة مركز شرطة قويسنا، وعلى الفور، تم الدفع بقوة أمنية لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة ونقل المتوفي والمصابة إلى المستشفى العام.

وتبيَّن وجود حادث تصادم بين سيارة نقل تحمل أرقام "د، ب، س"6351 ومقطورة رقم "د، ن، ر" 3245 اصطدمت بعربية كارو، توفي على أثرها "م، س، م" 57 عام مزارع من شبرا بخوم، وإصابة زوجته "ه‍، ف،أ" 56 سنه، بسحجات وكدمات، ونفق الحصان وفر قائد السيارة.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد يوسف فخير مأمور مركز قويسنا، يفيد بمصرع مزارع وإصابة زوجته ونفوق حصان، على خليفة حادث تصادم مع سيارة نقل ثقيل على الطريق الزراعي دائرة المركز، وتم انتقال قوة أمنية لمباشرة التحقيقات والتنسيق من الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.