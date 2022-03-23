التحقيق في بلاغ ضد اليوتيوبر «حمدي ووفاء» بسبب «البيتكوين»

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني، وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

وقال مقدم البلاغ، إن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصصت للتعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي هذه المهام، من خلال قناتهما مقابل الحصول على المال.