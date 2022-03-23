الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في بلاغ ضد اليوتيوبر «حمدي ووفاء» بسبب «البيتكوين»

حمدي ووفاء
حمدي ووفاء

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني، وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

وقال مقدم البلاغ، إن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصصت للتعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي هذه المهام، من خلال قناتهما مقابل الحصول على المال.

النيابة العامة اليوتيوبر حمدي وزوجته الاتجار في عملة البيتكوين مواقع التواصل الاجتماعي

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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