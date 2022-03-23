الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد «صحة النواب» يتفقد أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي

وفد النواب يتفقد
وفد النواب يتفقد اعمال تطوير مجمع الاقصر

تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، والدكتور محمود حمدي أحمد أبوالخير، وكيل اللجنة، والدكتور کریم بدر، أمين سر اللجنة، والنائب الدكتور محمد العماري، أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي. 

واستقبل الدكتور محمد عبد الباسط، مدير المستشفى، الوفد البرلماني، وشرح خطة أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي ومدى جاهزيته لاستقبال المرضى.

وتفقد الوفد البرلماني وحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ووحدة طب الأسرة، واطلع على أخر مستجدات الأعمال الطبية وميكنتها لتسهيل تسجيل الرعاية الصحية للمواطنين في المجمع الطبي .

وتفقد الوفد المباني الطبية للمجمع وكذلك أعمال التطوير في كافة الأقسام وقسم الطوارئ الذي سيستقبل المواطنين بعد الانتهاء منه خلال شهرين، كما تفقد الوفد أقسام الرعاية للوقوف على مدى جودة الأسرة والأجهزة الطبية داخل وحدات الرعاية والعناية

مرضى مدير زيارة صحي محافظ تطوير منة مجلس النواب

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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