الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ختام بطولة الجمهورية للاسكواش في نادي مدينتي

بطولة الجمهورية للاسكواش
بطولة الجمهورية للاسكواش

 

تحت رعاية الاتحاد المصري للاسكواش ، تبدأ عصر اليوم المباريات النهائية لبطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش ٢٠٢١ / ٢٠٢٢  في مجمع الاسكواش بنادي مدينتي الرياضي  ، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء.

في نهائي السيدات ، تلتقي نوران جوهر، لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة رقم 2 على العالم ، مع هانيا الحمامي ، لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة رقم 3 . وفي مباراة الثالث والرابع تلتقي روان العربي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة رقم 9 عالمياً ، مع سلمي هاني، لاعبة نادي هليوبوليس والمصنفة رقم 7 عالمياً .

وفي نهائي الرجال ، يلتقي علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف 2 عالميا، مع كريم عبد الجواد ، لاعب وادي دجلة والمصنف رقم 12 عالمياً.

وفي ختام المباريات النهائية سيتم توزيع الجوائز على الفائزين،  وسط تغطية إعلامية كبيرة من الصحف والفضائيات.

وانطلقت منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش في نادي مدينتي ابتداء من ٢٠ مارس الجاري ، وسط اشادات بجودة الملاعب وحسن التنظيم من المشاركين في البطولة .

الكي ووردز نادي مدينتي بطولة الجمهورية للاسكواش علي فرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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