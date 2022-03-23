الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنعى اثنين من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا  الغالى مصر.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخرى عبدالمنعم محمـد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

مرسي: سيذكر التاريخ أن الرئيس السيسي من هدم الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية

الرئيس السيسي يقبّل يد الأم المثالية بثينة عبدالسميع

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

الرئيس السيسي يكرم الفنانة فريدة فهمي بحفل «الأم المثالية»

انتهاء الشتاء وبداية الربيع من السبت المقبل.. الأرصاد الجوية تكشف طقس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُفتي فلسطين يُحذر من استمرار السماح للمُتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

كيف تتحرك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد عملية بئر السبع؟

القوات الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية