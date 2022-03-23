القوات المسلحة تنعى اثنين من قادة حرب أكتوبر المجيدة

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخرى عبدالمنعم محمـد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.