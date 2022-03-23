«تطوير التعليم بالوزراء» يشارك تجاربه بمؤتمر «الاستثمار في المستقبل»

يشارك صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، في أسبوع التعليم لعام 2022 بمكتبة الإسكندرية، كما يشارك في أول معرض ومؤتمر دولي للتعليم الفني والتكنولوجي تحت عنوان «الاستثمار في المستقبل»، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء وخبراء التعليم ورجال الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن المشاركة في تلك الفعاليات التعليمية الهامة، تأتي في إطار حرص الصندوق على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام التعليم الفني ومواكبة خريجيه خطط مصر للتنمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى مع كافة القطاعات المعنية، واستعراض مشروعات الصندوق في مقدمتها المجمعات التكنولوجية.

وأضاف أن المشاركة الأولى للصندوق هذا الأسبوع سوف تكون في أسبوع التعليم لعام 2022 بمكتبة الإسكندرية، والذي بدأت فعالياته 22 مارس الجاري، تحت رعاية وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، وبحضور ومشاركة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من خبراء التعليم، لمناقشة عدة موضوعات هامة في مقدمتها توافق خريجي المدارس الفنية مع سوق العمل، والإبداع في التعليم، ودور التنمية المهنية المستدامة لمعلمي التربية الخاصة، وتأثير تكنولوجيا المستقبل في التعليم بمصر والعالم، والتعليم والتنمية المستدامة، والتعلم الذاتي في عصر المعلومات، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تهتم بمستقبل التعليم في مصر .

وأوضح «الحيوي» أن المشاركة الثانية للصندوق، ستكون يوم الأربعاء المقبل ٢٣ مارس، في أول منتدى دولي من نوعه للتعليم الفني والتكنولوجي تحت عنوان «الاستثمار في المستقبل»، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين عن التعليم واتحاد الصناعات والخبراء، ومن المقرر أن يشهد المنتدى كلمة للأمين العام لصندوق تطوير التعليم، يستعرض خلالها مشروعات الصندوق في مقدمتها المجمعات التكنولوجية، والجامعة التكنولوجية الجديدة، ويطرح خلالها رؤى الصندوق عن مستقبل التعليم الفني في مصر.

وأشار إلى أن منتدى التعليم الفني والتكنولوجي سوف يشهد مؤتمرًا دوليًا برعاية وحضور الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، كما يشارك في المؤتمر نخبة من خبراء التعليم الفني والتكنولوجي، ورجال الصناعة والأعمال، والمنظمات الدولية من مصر والعالم.

يذكر أن صندوق تطوير يتبع رئاسة مجلس الوزراء، يترأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته وزراء «المالية، التعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، التربية والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة»، ويهدف الصندوق إلى تقديم المساعدة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية، وذلك لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية، وقد قام الصندوق بإنشاء عدد من المشروعات التعليمية الناجحة في مقدمتها مدارس النيل، ومجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل، بالإضافة إلى المساهمة في عدد من البرامج التدريبية بالعديد من قطاعات الدولة المختلفة.