الرئيس السيسي وقرينته يشاهدان فيلم «الأم مدرسة» التسجيلي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، فيلما تسجيليا بعنوان «الأم مدرسة»، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.

وقدم الفيلم التسجيلي رسالة مفادها "التعليم والتربية أساس الأخلاق".

واستعرض الفيلم التسجيلي مسيرة السيدات الرائدات فى الريف والصعيد من أجل خدمة المجتمع، وشهادات نماذج ناجحة من هؤلاء الرائدات الريفيات التى أعطت قوة ودفعة لكل امرأة أرملة ومعيلة تسعى لتنمية أسرتها.

وأكد الفيلم التسجيلي على أن الرائدة المجتمعية هي التي تحمل شعلة المجتمع باعتبارها الأم الواعية والقوية والعنصر الأساسي في تنمية أسرتها.