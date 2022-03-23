«أرقام مشرقة».. فيلم يستعرض نسب تمثيل المرأة في الحكومة والنواب والشيوخ

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "أرقام مشرقة"، يستعرض ما حققته المرأة المصرية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الحكومة بلغت 25% وتمثل ما نسبته 27% كنائبة وزير، و31% كنائبة محافظ.

فيما تُمثل المرأة في مجلس النواب نسبة 28%، فضلًا عن نسبة 14% في مجلس الشيوخ، و44% في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ونوه الفيلم إلى أن في عهد الرئيس السيسي ولأول مرة في تاريخ مصر تتولى المرأة مصرية منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية.

كما تولت منصب المحافظ، ومساعدة لوزير العدل، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووكيلة مجلس الشيوخ.

وعقب الفيلم التسجيلي، شاركت في الاحتفالية المطربة نسمة محجوب بأغنية تحت عنوان "أنت حياة".