نائب وزير التعليم يكشف خطة الوزارة للمدارس التكنولوجية ويؤكد: «مجانية»

أعرب نائب الوزير للتعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد، عن سعادته بالمشاركة فى أول مؤتمر للتعليم الفني، مشيرًا أنه فوجئ بحجم المشاركة بالمهتمين بالتعليم الفني من القطاع الخاص.

أكد مجاهد، أن جميع مناهج التعليم الفنى سوف تكون مطورة في سبتمبر 2024، كما ان تعليم الفني سوف تعقد امتحانات العملية بالشراكة مع الصناعة لضمان إتقان الطلاب للمهارات المطلوبة لسوق العمل.

أوضح أنه فى سنوات القادمة، سوف تكون كافة المدارس الفنية معتمدة من هيئة اتقان المختصة باعتماد شهادة الجودة، مشيرًا إلى أن الهيئة سوف تبدأ عملها خلال الشهور القادمة.

وكشف أنه سوف يتم تأسيس مجالس القطاعات المهارات المتخصصة، لضمان تطوير التعليم الفني اتساقًا مع التطوير الذي يحدث بالتعليم الفنى بالعالم، مشيرًا إلى أن بلد مثل الهند بها 28 مجلس مهارات متخصصة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء 3 مراكز التميز القطاعي، بميزانية من الحكومة الألمانية واﻻتحاد الاًوروبي تبلغ 51 مليون يورو، على أن يكون لدينا 27 مركز تميز قطاعي بحلول 2030.

وبالنسبة للمدارس التكنولوجيا التطبيقية وصلت إلى 38 مدرسة منذ بداية المشروع في 2018 وخطتنا أن نصل إلى 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بحلول 2030.

وشدد أن المصروفات المدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس ليست بمصروفات سوى بمصروفات الدراسية العادية التي لا تزيد عن بضع مئات من الجنيهات.