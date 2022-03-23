تغريم عامل ونقاش 50 ألف جنيه لترويجهما الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل في مزرعة خضروات، ونقاش، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لترويجهما مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 28424 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ضبط " أحمد. ر. ح" 28 عاما، عامل في مزرعة خضراوات، و"هشام. ب.س" 29 عاما، نقاش، مقيمين جميعا بإحدى مركز بلبيس، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري بندقية خرطوش وذخائر عبارة عن 2 طلقة لذات العيار دون ترخيص من الجهات المختصة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما احتياطيا وإحالتهما إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.