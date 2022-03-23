أول يوم رمضان 2022.. عدد الأيام المتبقية ومواعيد الصلاة من الكلمات التي تحظى حاليا على معدلات بحثية كبيرة عبر جوجل، وذلك قبيل أيام من بدء الشهر الكريم.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1443 وإمساكية مواقيت شهر رمضان المبارك وعدد ساعات الصيام.

أول يوم رمضان 2022

وتستطلع اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 31 مارس الجاري، على أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم 2 إبريل 2022، وفقًا للحسابات الفلكية حيث يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الموعد رسميًا خلال مؤتمر صحفي يحضره عدد كبير من رجال الدولة ورجال الدين.

ولم يعد متبقي على الشهر الكريم 9 أيام فقط حيث تستعد حاليا كافة الأسر المصرية بشراء مستلزمات البيت من ياميش وسلع غذائية ومشروبات رمضانية وتزين الشوارع والمنازل واختيار بعض قطع الديكور للبيوت بالإضافة إلى الأغاني الرمضانية التي تذاع قبيل الشهر الكريم عبر وسائل الإعلام.

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موعد أول أيام شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان ومواعيد الصلاة 2022

يتساءل الكثير من المصريين عن أول يوم رمضان 2022.. عدد الأيام المتبقية وعدد ساعات الصيام حيث تصل عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من شهر رمضان 14 ساعة و19 دقيقة حيث يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:15 دقيقة والمغرب في تمام الساعة 6:14 دقيقة.

وتصل عدد ساعات الصيام في اليوم الثاني من شهر رمضان 14 ساعة و21 دقيقة حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:14 ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:15 دقيقة.

وساعات الصيام في اليوم الثالث 14 ساعة و23 دقيقة حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:12 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:15 دقيقة.

وساعات الصيام في اليوم الرابع 14 و 25 دقيقة حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة 6:16 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 4:11 دقيقة.

يؤذن لصلاة الفجر لليوم الخامس الساعة 4:10 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:17 دقيقة حيث تصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و27 دقيقة.

ويؤذن لصلاة الفجر في اليوم السادس 4:8 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:17 دقيقة، وبذلك تكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 29 دقيقة.