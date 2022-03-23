الرئيس السيسي وقرينته يشاهدان فيلمًا تسجيليًا «أرقام مشروعة»

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينة انتصار السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «أرقام مشروعة»، وذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.

رصد الفيلم مسيرة نجاح المرأة المصرية في كل المجالات وتقلدها مناصب قيادية فى الدولة.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بعنوان «المرأة المصرية مفتاح الحياة».

وذلك بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.