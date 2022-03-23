«الرعاية الصحية»: جولة مفاجئة على عدد من منشآت الهيئة بالأقصر

قام الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بجولة ليلية مفاجئة، بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، للتأكد من سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، ورافقه خلال الجولة فريق من رئاسة الهيئة وفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وشملت الجولة المرور الميداني على مستشفيي "الكرنك الدولي، و"حورس التخصصي"، إضافة إلى مركز طب أسرة "الكرنك الجديد"، ومراجعة توافر كافة المستلزمات الطبية و الوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجي لهما، إضافة إلى مراجعة آليات التعامل مع حالات الطوارئ، للوقوف على مدى الالتزام بالخطط الموضوعة لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، واستدامة توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين مطابقة للمعايير العالمية.

جانب من الجولة

تأتي الجولة بناءًا على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمرور كافة القيادات برئاسة الهيئة وفروعها على المنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظات والمتابعة الميدانية باستمرار، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، والوقوف على معدلات رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما شدد السبكي على ضرورة المتابعة والمرور الميداني باستمرار على كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للاطمئنان على سير العمل وحل جميع التحديات أمامه واستمرارية تطويره، بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

جانب من الجولة

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد عقدت أمس ورشة عمل إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع إعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل غدًا، كحدث رئيسي ضمن فعاليات ورشة العمل، والذي يؤكد التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بإنشاء وتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية كإطار أساسي لتقديم الرعاية الصحية بها، كما يؤكد تعهد كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ووزارة الصحة والسكان، بالتزامهم وتضامنهم وتعاونهم في دعم بعضهم البعض لإنشاء وتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في نظام التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.