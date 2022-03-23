الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على خلية إرهابية في «صلاح الدين» العراقية

القوات العراقية
القوات العراقية

تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية عملياتها الأمنية، ضد عصابات تنظيم “داعش” الإرهابي؛ لضرب معاقلهم والقصاص منهم.

وتمكنت القوات من القضاء على خلية إرهابية مكونة من 4 إرهابيين ضمن محافظة صلاح الدين، ومن خلال التحقيقات الأولية مع الإرهابيين اعترفوا بأنتمائهم لـ"داعش" واشتركوا بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلاً عن تقديمهم الداعم اللوجستي ومايسمى الكفالات على العناصر الإرهابية.
وأشارت الوكالة العراقية، في تقرير لها، إلى تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

العراق بغداد الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية - نتائج التحقيقات الإرهاب

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الطبقة الوسطى

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