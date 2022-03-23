1200 جنيه ارتفاعا في سعر طن القمح اليوم

ارتفعت أسعار القمح بجميع أنواعه المختلفة (الروسي - الأوكراني) لدى تجار الجملة، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، في السوق المصري، وشهدت الأسعار حالة من التذبذب، الفترة الماضية.

وعلى الصعيد العالمي، فقد هبطت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات الأربعاء، ببورصة شيكاغو للتجارة.

أسعار القمح اليوم الأربعاء في مصر "للطن"

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

ارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بنحو 1200 جنيه، ليسجل 8700 جنيه للطن، في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

كما زاد سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بنحو 1200 جنيه، ليسجل 8650 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

القمح الروسي بروتين 12.5%

وارتفع سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 1200 جنيه، ليسجل سعر الطن 8800 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

سجل سعر كيلو القمح للمستهلك 12 جنيهًا.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح، اليوم الأربعاء 23 مارس في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ تراجع عقد مايو لتداول القمح بمقدار 3.25 سنت، ليصل إلى 1115 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.29%، عن الجلسة السابقة.

كما تراجعت أسعار عقود يوليو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 4 سنتات، لتصل إلى 1097 سنتًا لكل بوشل، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.