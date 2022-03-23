الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل طعن آخر بسبب خلافات ثأرية في المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بطعن عامل بسلاح أبيض في مشاجرة حول خلافات الثأر.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل، مصاب بجرح نافذ بالجسم في مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ودلت التحريات أن المجني عليه أُصيب بطعنة من سلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل بسبب سابقة قيام الأول بالتعدي بالضرب على نجل عم الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

اجراءات مستشفى قسم شرطة قوات الأمن تحقيقات

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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