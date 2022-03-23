الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر سلعاً غذائية بتخفيضات تصل لـ60%

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبى احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقامت هيئة الإمداد والتموين، من خلال إدارتها التخصصية، بتجهيز وتعبئة أكثر من مليون ونصف عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60%، ودفعها في المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

في السياق، ضخ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المنتجات من جميع السلع في السوق المحلية عبر 1200 منفذ متحرك و212 منفذاً ثابتاً في جميع المحافظات ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة.

كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من جميع الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعاً وفرعاً في جميع أنحاء الجمهورية، وشهدت المنافذ إقبالاً من كل فئات الشعب على مستوى الجمهورية، والذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية، وأعربوا عن ثقتهم في جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة.

كما تم توفير حصص مجانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تم توزيعها على 30 ألف أسرة فى كل أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، لتؤكد على جاهزيتها ودعمها دوما أبناء الشعب المصري العظيم. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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