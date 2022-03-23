وزير الرى: التعاون مع الدول الإفريقية أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية، مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي في جلسة المجلس الوزاري الإفريقي للمياه "الأمكاو" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العالمي التاسع للمياه" للاحتفال بمرور عشرين عام على إنشاء المجلس وإطلاق برنامج دعم المياه في إفريقيا.

مؤتمر المناخ فرصة ذهبية لعرض التحديات المائية

كما أشار وزير الموارد المائية والري، لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي يتم عقده تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وأيضًا عقد مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل، باعتبارهما فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه، ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، خاصة في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.