الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تطالب الولايات المتحدة باستكمال تدمير أسلحتها الكيميائية

السفارة الروسية
السفارة الروسية في الولايات المتحدة

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن السلطات الأمريكية تعمدت تأخير تدمير أسلحتها الكيميائية، ودعت واشنطن إلى استكمال العملية بشكل كامل ونهائي.

وأوضحت السفارة الروسية بواشنطن -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- "أن الجانب الروسي دمر جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية في عام 2017، وتم توثيق ذلك من قبل المنظمة الدولية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ولفتت السفارة في بيانها إلى أن الولايات المتحدة بدورها أخرت عمدا تدمير 3% المتبقية من أسلحتها الكيميائية، والتي لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للعالم بأسره، نحث الولايات المتحدة على إزالة جميع أسلحتها الكيميائية".

واشنطن الولايات المتحدة روسيا

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الطبقة الوسطى

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