الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

انتهاء الشتاء وبداية الربيع من السبت المقبل.. الأرصاد الجوية تكشف طقس اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الغربية (الإسكندرية -مطروح)، ومناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا.

وقالت في بيان صحفي منذ قليل: كما تنشط الرياح مما يؤدى الى زياده الإحساس ببرودة الطقس.

وعن حالة من التقلبات الجوية قالت الهيئة: تتأثر البلاد غدا بمنخفض سطحي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض بارد فى طبقات الجو العليا.

يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، وتقل حدتها على السواحل الشرقية حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى مساء.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يسود غدا طقسا باردا على شمال البلاد مائل للبرودة على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد.

حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا ١٧ درجة مئوية السواحل الشمالية ١٥درجة مئوية شمال الصعيد ١٨ درجة مئوية أما جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية.

واختتمت الأرصاد أنه اعتباراً من السبت ٢٦مارس ٢٠٢٢ ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

جدير بالذكر أن  الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تحتفل يوم ٢٣ مارس من كل عام تحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والهيئة العامة للأرصاد الجوية باليوم العالمي للأرصاد الجوية وشعاره (الإنذار المبكر والعمل المبكر) لهذا العام.

وسيبدأ الاحتفال من اليوم وسيتم نقل الفعاليات لحظة بلحظة. 

المصرية القاهرة الإسكندرية الأرصاد الجوية جنوب سيناء درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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