الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم مطروح»: الطالب عمر مدني يحصد المركز الثاني في مسابقة «التحدث بالفصحى»

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عمرو شحاتة، بالإنجاز الذي حققه توجيه عام اللغة العربية بعد حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى وإحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

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وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الطالب عمر محمد مدني بمدرسة الروضة الإعدادية حصل على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى وإحياء فن الخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو العربي، ويعد ذلك إنجاز لتعليم مطروح وامتداد لسلسلة الإنجازات التي حققها أبناء مطر ح وحققوا الصدارة جمهوريًا بالمسابقات المركزية.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر لتوجيه عام اللغة العربية تقديرا لهذا الإنجاز على مستوي الجمهورية، والذي جاء تتويجًا للعمل المخلص والأداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي.

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كما قدم وكيل تعليم مطروح الشكر الي معلمي ومدير مدرسة  الروضة  (المشرفين على الطلاب) والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها، وكذلك أسرة الطالب الفائز واصفًا اياهم بشركاء النجاح والإنجاز، معتبرًا ذلك تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد، ومتمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

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محافظ مطروح اللغة العربية تعليم مطروح اكتشاف المواهب اللغه العربيه الفصحى حصد المركز الثاني جمهوري

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الطبقة الوسطى

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