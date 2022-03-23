الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تسجل أكثر من 150 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيتنام
فيتنام

أعلنت وزارة الصحة فى فيتنام تسجيل 150 ألفا و618 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 7 ملايين و791 ألفا و841 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" المحلية، اليوم، إلى تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالى إلى 41 ألفا و817 حالة وفاة، بينما تعافى 129 ألفا و434 شخصا من الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين إلى 3 ملايين و991 ألفا و393 شخصا.

وتدرس فيتنام إمكانية إعطاء مواطنيها جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد-19.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه أن فيتنام أجرت أبحاثا واستمعت إلى توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بإعطاء جرعة رابعة لمواطنيها.

ووفقا للمكتب، طلب شينه أيضا من المؤسسات البحثية النظر في إمكانية الحصول على جرعة خامسة من لقاح كوفيد-19 عند الضرورة، بحسب صحيفة في إن إكسبريس الفيتنامية.


وتهدف فيتنام إلى تحصين جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما خلال الشهر الجاري، بينما تستعد لإعطاء لقاحات للأطفال من عمر 5 سنوات وما فوق بمجرد توفره
يذكر أن فيتنام انهت إجراءات شراء لقاحات كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما.

أعلنت وزارة الصحة فى فيتنام تسجيل 150 ألفا و618 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 7 ملايين و791 ألفا و841 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" المحلية، اليوم إلى تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالى إلى 41 ألفا و817 حالة وفاة، بينما تعافى 129 ألفا و434 شخصا من الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين إلى 3 ملايين و991 ألفا و393 شخصا.

وتدرس فيتنام إمكانية إعطاء مواطنيها جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد-19.


وذكر مكتب رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه أن فيتنام أجرت أبحاثا واستمعت إلى توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بإعطاء جرعة رابعة لمواطنيها.


 

 

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