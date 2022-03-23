جريح وانهيار جسر قيد الإنشاء إثر زلزال بقوة 6,7 درجات فى تايوان

أصيب شخص بجروح وانهار جسر قيد البناء في شرق تايوان إثر زلزال بقوة 6,7 درجات ضرب فجر الأربعاء قبالة الجزيرة، وفق مرصد المسح الجيولوجي الأميركي والسلطات المحلية.



وحدّد المرصد الأمريكي مركز الزلزال في عرض البحر على بُعد 70 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة هوالين السياحية وعلى عمق 10 كيلومترات.



ووقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي للجزيرة وشعر به السكان في أنحاء واسعة منها.



وقال الدفاع المدني التايواني على صفحتها في موقع فيسبوك إنّ رجلاً أصيب بجروح نُقل إلى المستشفى.



وكتب الصحفي التايواني تشاو لي على فيسبوك "ظلّت الثريا في سقف منزلي تهتز لأكثر من ثلاث دقائق بدون توقف".



وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق إنّ جسراً قيد الإنشاء في مدينة هوالين انهار من جراء الزلزال.



وشعرت مراسلة لوكالة فرانس برس بالهزّات الارتدادية لبضع دقائق بعد الساعة 01,40 التي هزّت المبنى الذي تقيم فيه في منطقة تشونغشان في تايبيه. وأرسلت الحكومة إنذارات على الهواتف المحمولة للسكان.



كما ضرب زلزال بقوة 6,6 درجة سواحل تايوان أمس الثلاثاء.

وقال المرصد الأمريكي إن الزلزال الذي تم خفض قوته بعد تقدير سابق بقوة 6,9 درجات، ضرب على بعد 70 كيلومترًا جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن، حسبما نقلت وكالتا الألمانية والفرنسية.

وكانت خدمة الأرصاد الجوية التايوانية أبلغت عن هزة أولية بقوة 5,4 درجة في الساعة 01,06 تلاها في الساعة 01,41 زلزال بقوة 6,6 درجة. بعد دقيقتين وقعت هزة ارتدادية بلغت قوتها 6,1 درجة.