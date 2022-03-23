الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

سعر الدولار في مصر تحديث يومي،استقر سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه للشراء والبيع، خلال فترة التعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ 18,54 جنيه، بعد أيام قليلة من الإرتفاع الكبير فى معدلات الأسعار نتيجة قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% وهو ما أدى إلى إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى أكثر من 18 جنيها بزيادة تصل إلى 17% من السعر فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.


سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بالاضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات إرتفاع سعر الدولار فى مصر، بداية من فترة تعاملات الأحد فى البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر 18,45 جنيها للشراء بينما بلغ 18,54 جنيها للبيع، عقب قرار رفع سعر الفائدة وتعويم الجنيه لمواجهة موجة التضخم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

سعر الدولار في مصر، كذلك استقر سعر الدولار فى البنك الاهلي المصري خلال فترة التعاملات عند مستوى 18,43 جنبها للشراء بينما بلغ سعر 18,53 جنيها للبيع، في أعقاب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي.

 

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

فى السياق، بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك مصر عند 18,43 جنبها وللبيع عند سعر 18,53 جنيها وفقاً لآخر أسعار التداول اليوم.

 

كذلك استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة عند معدل 18,45 جنيها بينما بلغ سعر 18,55 جنبها للبيع بزيادة تصل إلى حوالى 30 قرشا عن آخر التعاملات أمس.

 

سعر الدولار في البنوك الاستثمارية للشراء

كما استقر سعر الدولار للشراء في بنك الإسكندرية عند مستوى 18,45 جنبه فيما بلغ سعر صرف الدولار للبيع مبلغ 18,55 جنبها.

 

وأيضا بلغ سعر الدولار للشراء فى البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة مستوى 18,45 جنيها بينما استقر عند سعر 18,55 جنبها للبيع وفف آخر التعاملات.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

وأيضا بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الإفريقي الدولى 18,45 جنيها، بينما استقر سعر الدولار للبيع عند 18,54 جنيها للبيع.

 

فى النهاية، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك كريدي أجريكول عند مستوى 18,45 جنبه بينما بلغ سعر 18,54 جنيها للبيع حسب بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية.

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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